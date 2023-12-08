Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг рассказал, что его окружение не верило, что он сможет справиться с работой в именитом клубе.

"Мне нравились команды сэра Алекса Фергюсона, и победа в Барселоне (в финале Лиги чемпионов 1999 года). Это вдохновляло. Был построен большой и успешный клуб, но в последние 10 лет уровень Манчестер Юнайтед упал.

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Все говорили мне: "Ты не сможешь добиться успеха на этой работе". Они говорили, что это невозможно. А я? Я хотел принять вызов. Знал, что будет непросто, но это великий клуб с прекрасной фан-базой. Люди любят Манчестер Юнайтед", – цитирует наставника манкунианцев The Telegraph.

Напомним, что сейчас команда Эрика Тен Хага находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ с 27 баллами. От Арсенала, который занимает первую строчку, Манчестер Юнайтед отстает на девять очков.

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