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"Новый Торрес" отказывается продлевать контракт на фоне интереса Барселоны и Ливерпуля

21:38 49 Читати українською
"Новый Торрес" отказывается продлевать контракт на фоне интереса Барселоны и Ливерпуля
Ферран Торрес / Marca

Вингер Валенсии Ферран Торрес не желает продлевать контракт с "летучими мышами" и может покинуть клуб в следующее трансферное окно.

Ферран Торрес отказался от переговоров по новому контракту с Валенсией, сообщает Goal.

"Новый Торрес", на которого охотятся Барселона и Ливерпуль, поразил своим телом после карантина

По данным источника, испанец сосредоточен на завершении сезона, после чего определится, где продолжит карьеру. Добавим, что на звезду "летучих мышей" уже охотятся европейские гранды, среди которых Ливерпуль, Манчестер Сити, Барселона, Реал, Бавария, МЮ и мадридский Атлетико.

К слову, Торрес провел 35 матчей за Валенсию в текущем сезоне, в которых отличился 6 голами и 7 ассистов.

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