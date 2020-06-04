"Новый Торрес" отказывается продлевать контракт на фоне интереса Барселоны и Ливерпуля

Вингер Валенсии Ферран Торрес не желает продлевать контракт с "летучими мышами" и может покинуть клуб в следующее трансферное окно.

Ферран Торрес отказался от переговоров по новому контракту с Валенсией, сообщает Goal.

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По данным источника, испанец сосредоточен на завершении сезона, после чего определится, где продолжит карьеру. Добавим, что на звезду "летучих мышей" уже охотятся европейские гранды, среди которых Ливерпуль, Манчестер Сити, Барселона, Реал, Бавария, МЮ и мадридский Атлетико.

К слову, Торрес провел 35 матчей за Валенсию в текущем сезоне, в которых отличился 6 голами и 7 ассистов.

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