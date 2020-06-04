"Новий Торрес" відмовляється продовжувати контракт на фоні інтересу Барселони та Ліверпуля

Вінгер Валенсії Ферран Торрес не бажає продовжувати контракт із "кажанами" та може покинути клуб у наступне трансферне вікно.

Ферран Торрес відмовився від переговорів щодо нового контракту із Валенсією, повідомляє Goal.

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За даними джерела, іспанець зосереджений на завершенні сезону, після чого визначиться, де продовжить кар'єру. Додамо, що на зірку "кажанів" уже полюють європейські гранди, серед яких Ліверпуль, Манчестер Сіті, Барселона, Реал, Баварія, МЮ та мадридський Атлетіко.

До слова, Торрес провів 35 матчів за Валенсію в поточному сезоні, у яких відзначився 6 голами та 7 асистами.

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