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"Новий Торрес" відмовляється продовжувати контракт на фоні інтересу Барселони та Ліверпуля

21:34 287 Читать на русском
"Новий Торрес" відмовляється продовжувати контракт на фоні інтересу Барселони та Ліверпуля
Ферран Торрес / Marca

Вінгер Валенсії Ферран Торрес не бажає продовжувати контракт із "кажанами" та може покинути клуб у наступне трансферне вікно.

Ферран Торрес відмовився від переговорів щодо нового контракту із Валенсією, повідомляє Goal.

"Новий Торрес", на якого полюють Барселона та Ліверпуль, вразив своїм тілом після карантину

За даними джерела, іспанець зосереджений на завершенні сезону, після чого визначиться, де продовжить кар'єру. Додамо, що на зірку "кажанів" уже полюють європейські гранди, серед яких Ліверпуль, Манчестер Сіті, Барселона, Реал, Баварія, МЮ та мадридський Атлетіко.

До слова, Торрес провів 35 матчів за Валенсію в поточному сезоні, у яких відзначився 6 голами та 7 асистами.

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