"Новый Торрес", на которого охотятся Барселона и Ливерпуль, поразил своим телом после карантина

Вингер Валенсии Ферран Торрес ответственно отнесся к тренировкам, пока сезон остановлен из-за пандемии коронавируса.

Торрес во время карантина усиленно работал над своим телосложением. 20-летний испанец значительно перевыполнял задачи тренера по физической подготовке, и это дало наглядный результат, сообщает AS.

Бавария – фаворит в борьбе за звездочку Валенсии

По информации издания, вингер выполнял специальный комплекс упражнений еще с начала года, но на карантине занимался более интенсивно. Как следствие, Ферран добавил к своему весу 4 килограмма мышц. Изменения в его теле заметны даже визуально. По мнению футболиста, это должно помочь ему в силовой борьбе с крепкими защитниками.

К слову, Торрес совершил настоящий прорыв в сезоне 2019/20, отметившись 6 голами и 7 ассистами в 35 матчах за Валенсию. На звезду "летучих мышей" уже охотятся европейские гранды, среди которых Ливерпуль, Манчестер Сити, Барселона, Реал, Бавария, МЮ и мадридский Атлетико.

Кінець епохи захмарних зарплат – Лунін, Мессі та інші зірки чемпіонату Іспанії отримали дуже погані новини