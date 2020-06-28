Новоиспеченный капитан Карпат признался, что помешало одолеть Львов в "городском" дерби

Голкипер Карпат Олег Кудрик, который впервые вывел "львов" в статусе капитана, поделился впечатлениями от матча 28-го тура УПЛ против Львова.

"Считаю, что первый тайм мы полностью провалили, во всех компонентах. Мы играли не плотно с футболистами, а бразильцам только дай поймать свою игру – они будут творить чудеса. После перерыва мы стали играть лучше, давили на соперника, не давали им поднимать голову и демонстрировали настоящий карпатовский характер. Второй тайм мне понравился, все молодцы.

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Очень тяжело было играть после такой длительной паузы, ребята говорят, что действительно устали. После финального свистка все упали на землю, даже я, голкипер, который в принципе тратит на поле меньше сил.

Да, я сегодня вышел с капитанской повязкой на футбольное поле, из-за отсутствия Дмитрия Клеца, но мандража не испытывал. Наоборот, была гордость, что я вывожу такую ​​команду, как Карпаты, на такой принципиальный поединок в роли капитана. Было еще больше вдохновения помочь команде.

В первую очередь одержать победу нам помешала такая длительная игровая пауза. Кроме того, было трудно играть вдесятером... Ничья мало что нам дает в турнирном смысле, но при такой игре – это положительный результат", – цитирует Кудрика официальный сайт Карпат.

Напомним, львовское дерби в 28-м туре УПЛ закончилось боевой ничьей 1:1. Подопечные Санжара продолжают находиться на самом дне турнирной таблицы, имея в своем активе 15 очков (и 4 матча в запасе), Львов с 23-ю пунктами – предпоследний.

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