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Новоиспеченный капитан Карпат признался, что помешало одолеть Львов в "городском" дерби

09:46 - Читати українською
Новоиспеченный капитан Карпат признался, что помешало одолеть Львов в "городском" дерби
Олег Кудрик / ФК Карпаты

Голкипер Карпат Олег Кудрик, который впервые вывел "львов" в статусе капитана, поделился впечатлениями от матча 28-го тура УПЛ против Львова.

42’ Алексей Хахлёв
62’ Ярослав Деда
 
Андро Гиоргадзе 37’
37’ Андро Гиоргадзе
42’ Алексей Хахлёв
62’ Ярослав Деда

"Считаю, что первый тайм мы полностью провалили, во всех компонентах. Мы играли не плотно с футболистами, а бразильцам только дай поймать свою игру – они будут творить чудеса. После перерыва мы стали играть лучше, давили на соперника, не давали им поднимать голову и демонстрировали настоящий карпатовский характер. Второй тайм мне понравился, все молодцы.

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Очень тяжело было играть после такой длительной паузы, ребята говорят, что действительно устали. После финального свистка все упали на землю, даже я, голкипер, который в принципе тратит на поле меньше сил.

Да, я сегодня вышел с капитанской повязкой на футбольное поле, из-за отсутствия Дмитрия Клеца, но мандража не испытывал. Наоборот, была гордость, что я вывожу такую ​​команду, как Карпаты, на такой принципиальный поединок в роли капитана. Было еще больше вдохновения помочь команде.

В первую очередь одержать победу нам помешала такая длительная игровая пауза. Кроме того, было трудно играть вдесятером... Ничья мало что нам дает в турнирном смысле, но при такой игре – это положительный результат", – цитирует Кудрика официальный сайт Карпат.

Напомним, львовское дерби в 28-м туре УПЛ закончилось боевой ничьей 1:1. Подопечные Санжара продолжают находиться на самом дне турнирной таблицы, имея в своем активе 15 очков (и 4 матча в запасе), Львов с 23-ю пунктами – предпоследний.

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