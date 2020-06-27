Карпаты – Львов – 1:1 – видеообзор матча с курьезным автоголом Гиоргадзе

Карпаты и Львов в четвертый раз в сезоне не смогли определить сильнейшего и продлили безвыигрышные серии. Смотрите видео голов и обзор матча Карпаты – Львов на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Карпаты – Львов стартовал в 17:00. Для "зелено-белых" это первый поединок после вынужденной паузы в чемпионате – как известно, в лагере Карпат зафиксировали массовую вспышку COVID-19, из-за чего подопечные Романа Санжара пропустили 4 тура УПЛ.

Карпаты и Львов сыграли вничью в четвертый раз в сезоне – "зелено-белые" продлили ужасную безвыигрышную серию

Первый тайм получился провальным для Карпат. Сначала Гиоргадзе неудачно подставил ногу, от которой мяч срикошетил в ворота. Спустя несколько минут Хахлев получил вторую желтую и был удален с поля. Команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе Львова.

Впрочем, во втором тайме Карпаты отыгрались. Ярослав Деда ударом головой замкнул подачу Танчика. Больше голов в матче не было. 1:1 – четвертое львовское дерби в сезоне опять не определило сильнейшего. Георгий Цецадзе дебютировал во Львове с ничьей, а вот для Карпат ситуация плачевная – 8 очков от спасительной зоны, при этом "львы" не побеждают уже в 16 матчах чемпионата подряд. Львов не может выиграть 9 последних поединков.