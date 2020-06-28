Новоспечений капітан Карпат зізнався, що завадило здолати Львів у "міському" дербі

Голкіпер Карпат Олег Кудрик, який вперше вивів "левів" у статусі капітана, поділився враженнями від матчу 28-го туру УПЛ проти Львова.

"Вважаю, що перший тайм ми повністю провалили, у всіх компонентах. Ми грали не щільно з футболістами, а бразильцям лише дай упіймати свою гру – вони будуть творити чудеса. По перерві ми почали грати краще, тиснули на суперника, не давали їм піднімати голову та демонстрували справжній карпатівський характер. Другий тайм мені сподобався, всі молодці.

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Дуже важко було грати після такої тривалої паузи, хлопці кажуть, що дійсно втомились. Після фінального свистка всі впали на землю, навіть я, голкіпер, який в принципі витрачає на полі менше сил.

Так, я сьогодні вийшов з капітанською пов’язкою на футбольне поле, через відсутність Дмитра Кльоца, але мандражу не відчував. Навпаки, була гордість, що я виводжу таку команду, як Карпати, на такий принциповий поєдинок у ролі капітана. Було ще більше натхнення допомогти команді.

У першу чергу здобути перемогу нам завадила така тривала ігрова пауза. Крім того, було важко грати вдесятьох... Нічия мало що нам дає у турнірному сенсі, але за такої гри – це позитивний результат", – цитує Кудрика офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, львівське дербі у 28-му турі УПЛ закінчилось бойовою нічиєю 1:1. Підопічні Санжара продовжують перебувати на самому дні турнірної таблиці, маючи в своєму активі 15 очок (та 4 матчі у запасі), Львів з 23-ма пунктами – передостанній.

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