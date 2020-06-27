Карпаты и Львов сыграли вничью в четвертый раз в сезоне – "зелено-белые" продлили ужасную безвыигрышную серию

Карпаты и Львов встречались в дерби в рамках 28-го тура УПЛ (1:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Карпаты – Львов стартовал в 17:00. Для "зелено-белых" это первый поединок после вынужденной паузы в чемпионате – как известно, в лагере Карпат зафиксировали массовую вспышку COVID-19, из-за чего подопечные Романа Санжара пропустили 4 тура УПЛ.

Именно Карпаты и Львов на момент начала игры замыкали турнирную таблицу чемпионата. У "зелено-белых" было лишь 14 очков – правда, после 23-х сыгранных матчей. Львов набрал 22 пункта после 27 туров. К слову, этот матч стал дебютным для нового тренера Львова – несколько дней назад вместо Егише Меликяна команду возглавил Георгий Цецадзе.

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Предыдущие три дерби Львова в сезоне 2019/20 завершались миром – дважды по 0:0, а однажды – 1:1. К слову, Карпаты не могут выиграть в чемпионате с 14 сентября – именно тогда подопечные Санжара обыграли Ворсклу и с тех пор не знают вкуса побед.

Поединок в Луцке начался крайне спокойно и больше запомнился борьбой и фолами, чем моментами. Казалось, первый тайм так и завершится без голов, но на 36-й минуте номинальным гостям помог счастливый случай. Рафаэль Сабино пробил по воротам – удар был довольно слабый и, казалось, не нес никакой угрозы. Впрочем, Андро Гиоргадзе неуклюже подставил ногу – от его пятки мяч предательски закатился в ворота. Еще до перерыва "зелено-белые" остались в меньшинстве – Хахлев, у которого уже была желтая карточка, скосил Татаркова и был удален с поля.

После перерыва Карпаты добавили и отыгрались на 61-й минуте. Ярослав Деда, который вышел на замену, классным ударом головой замкнул подачу Танчика. У Сарнавского шансов почти не было – 1:1. Практически тут же Рунич мог вывести "зелено-белых" вперед, но, пробивая на исполнение, не попал в дальний угол. Невероятный момент!

После этого игра успокоилась, лишь на последних минутах команды немного поатаковали на встречных курсах. В конце концов, ничья – уже четвертая в текущем сезоне в рамках львовского дерби. Георгий Цецадзе дебютировал во Львове с ничьей, а вот для Карпат ситуация плачевная – 8 очков от спасительной зоны, при этом "львы" не побеждают уже в 16 матчах чемпионата подряд...

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