Новобранці Переса, або Як президент Реала вибирав Луніна та ще 72-х гравців

Президент Реала Флорентіно Перес ніколи не боявся витрачати шалені гроші, щоб зробити свій клуб найуспішнішим у світі. Іспанське видання AS проаналізувало основні закономірності трансферної політики "вершкових" за його правління.

Флорентіно Перес вперше балотувався на посаду президента Реала в лютому 1995 року, але програв Рамону Мендосі. Друга спроба виявилася успішною. 17 липня 2000 року Перес вперше був обраний президентом "Королівського клубу". Головним козирем його передвиборчої програми стала обіцянка підписати Луїша Фігу з Барселони.

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Перес ніколи не боявся вести потужну боротьбу на трансферному ринку. "Найкращі гравці світу повинні грати в Реалі", – часто любить повторювати президент "вершкових". Якщо для цього потрібно побити трансферний рекорд – не проблема. За час свого правління Перес здійснив переходи 73-х гравців. Цього цілком достатньо, щоб встановити певну закономірність.

Коли йдеться про підписання Переса, найбільш показовою статистикою є вік гравців. Тільки два футболісти були старшими за 30 років на момент трансферу: Рікарду Карвалью, який у 32 роки перейшов із Челсі, і воротар Дієго Лопес (31), який у 2013 році повернувся із Севільї.

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При Пересі у Реала, схоже, розвинулася фобія до вікових гравців. Очевидно, фанатам, які очікують на переїзд у Мадрид таких гравців, як Роберт Лєвандовскі, Серхіо Агуеро, Едінсон Кавані або Яго Аспас вже цього літа, варто про це забути.

З іншого боку, в підлітковому віці в Реал перейшли Серхіо Рамос, Серхіо Каналес, Рафаель Варан, Мартін Едегор, Хесус Вальєхо, Марко Асенсіо, Федеріко Вальверде, Тео Ернандес, Вінісіус Жуніор, Андрій Лунін та Родріго.

Якщо аналізувати статистичні дані, то типова покупка Переса на трансферному ринку виглядала б приблизно так: не іспанець, близько 24 років (середній вік його підписань – 23,45), переважно правша (тільки 19 були шульгою), а середня вартість складала б близько 22 мільйонів євро.

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В середньому Перес витрачає на трансфери 99 мільйонів євро на рік. Найбільшими виплатами стали 96 мільйонів і 101 мільйон євро, витрачені на Кріштіану Роналду (2009 рік) і Гарета Бейла (2013 рік) відповідно. Найдорожчим іспанцем є Хабі Алонсо (34,5 млн). Загалом Флорентіно витратив на гравців 1,59 млрд євро.

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За увесь час правління Переса Реал підписав лише двох вільних агентів: Альберта Селадеса в 2000 році та Хаміта Алтинтопа в 2011. Водночас і орендних угод було всього три, при чому всі вони були укладені вже під час другої каденції Флорентіно: Еммануель Адебайор (2011), Майкл Ессьєн (2012) і Хав'єр Ернандес (2014 року).

73 футболісти, яких привів у Реал Перес, представляють 21 країну світу. Серед них іспанців – всього 24. Друге місце за представництвом посідає Бразилія: футболку "вершкових" одягали 12 вихідців з цієї країни. Далі йде Франція (5 виконавців) та Португалія (4).

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Півзахист був тією зоною, яку Перес найчастіше намагався підсилити завдяки трансферам. 29 хавбеків підписав Реал за час його керівництва. 22 форварди намагалися зробити атаку мадридців смертоноснішою, а 15 захисників та 6 воротарів, серед яких і українець Андрій Лунін, гарантувати надійність власних воріт.

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