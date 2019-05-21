Крах Реала, диктатура Мессі, нереалізований шанс українців та фіаско проекту Ман Сіті – підсумки Ла Ліги 2018/19

"Футбол 24" підсумовує сезон чемпіонату Іспанії. Безальтернативна Барселона, нестримний Мессі та провальний Реал – як головні герої Ла Ліги.

Барселона залишилась без конкурентів

Каталонський гранд продовжує штампувати чемпіонські титули, не залишаючи жодних шансів Реалу та Атлетіко, які у останні два сезони лише створюють видимість боротьби. Вигравши національну першість 8-й раз за 11 років, "кулес" ще раз підтвердили, що вони – найкраща команда Іспанії останньої декади. І чергове фіаско у Лізі чемпіонів не повинно применшувати заслуг команди Вальверде, яка демонструє неймовірну регулярність на довгій дистанції.

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Барса не одразу віднайшла чемпіонський темп. Мессі та компанія здобули чотири перемоги на старті сезону, а потім видали аналогічну серію без тріумфів, несподівано поступившись в гостях Леганесу Луніна і Кравця. Після сенсаційної осічки на Бутарке правляча хунта начебто серйозно розмірковувала над відставкою Вальверде, однак фахівець з Естремадури вчасно виправив ситуацію. Переконливі, принаймні за рахунком, домашні звитяги над Севільєю (4:2) та Реалом (5:1) стали хорошою відповіддю на сумніви керівництва.

Однак "блаугранас" продовжували лихоманити десь до середини листопада, чим скористався, зокрема, Бетіс на Камп Ноу. Тотальний хаос у обороні каталонців призвів до шокуючої поразки з рахунком 3:4. Барса вперше за 14 років пропустила чотири м'ячі перед власною публікою, тож цілком логічно, що Вальверде знову опинився під прицілом Бартомеу. Але його рятували набагато провальніші виступи двох мадридських грандів. Попри регулярну втрату очок, каталонці ще на початку зими стали недосяжними для для своїх конкурентів. Після Бетіса вони видали суперсерію із 23-х матчів без поразок, яка була перервана лише наприкінці сезону у Віго.

Якщо четверта поспіль виїзна перемога над Реалом у Ла Лізі (0:1) остаточно поховала тоді ще команду Соларі, то домашній тріумф проти Атлетіко (2:0) поклав край навіть найменшим натякам на чемпіонську інтригу. Розтринькати 11 очок за 7 турів – майже фантастика для такої Прімери і такої Барселони.

Каталонці стали першими за усіма ключовими показниками: володіння м'ячем (64,79% в середньому за гру), кількість точних передач (22 тисячі 337), забиті м'ячі (90), найбільше перемог (23) та найменше поразок (3). Головною ж заслугою команди Вальверде стали камбеки за несприятливого сценарію – вони здобули 22 очки, поступаючись по ходу матчу. Крім цього, 26-е чемпіонство "кулес" навряд чи б стало реальністю без ударних кінцівок – 26 голів у останні 15 хвилин гри. Та нічого цього не було б без однієї людини, яка править у Ла Лізі вже близько 12-и років...

Мессі – король Прімери

Геній з Росаріо продовжує домінувати в іспанському футболі. Ви ще ніколи так не помилялись, якщо припускали, що після від'їзду Кріштіану Роналду на Апенніни Мессі виглядатиме гірше через брак конкуренції. Аргентинець вшосте став володарем трофею "Пічічі" як найкращий снайпер Ла Ліги, забивши 36 м'ячів та випередивши свого найближчого переслідувача, Каріма Бензема, на 15 влучних ударів. Однак Мессі тягнув Барсу до чергового титулу не лише голами. Разом з Пабло Сарабією він завершив сезон на вершині рейтингу топ-асистентів (13 передач), а також не мав собі рівних за багатьма іншими особистими досягненнями.

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Breakdown of Messi numbers this season,staggering absolutely staggering pic.twitter.com/W6MAA4TwOq — #MwanaMooze (@tamalemoses) 20 травня 2019 р.

Мессі найчастіше пробивав по воротах (171 раз), демонстрував найкращу влучність (87), а також створив найбільше небезпечних моментів поблизу воріт суперників Барселони (92). Жоден інший гравець Прімери не приніс для своєї команди більше очок, ніж Мессі – 18. Аргентинець завжди перебував на головних ролях, змінював хід зустрічей та перевершував самого себе, про що, зокрема, свідчить його захмарна результативність зі штрафних – 8 голів у сезоні. Барселона – це Мессі. Поки Лео живий-здоровий, на іспанському престолі залишатиметься лише один король, і жоден дракон цього не змінить...

Історичний провал Реала та саморозпуск Атлетіко

Королівський клуб провів сезон, який варто пошвидше витерти з пам'яті, щоб розпочати з чистого листа. "Бланкос" стартували з Лопетегі, який протримався лише до кінця жовтня, потім прийшов Соларі, а закривав Прімеру новий-старий тренер Зінедін Зідан. Однак жоден з цих фахівців не зумів реанімувати команду, яка виявилась емоційно вигорілою після трьох поспіль перемог у Лізі чемпіонів. Відхід Роналду, а також серйозний спад таких виконавців як Іско, Модріч, Каземіро, Бейл або Кроос призвели до історичного провалу – ще жодного разу у власній історії мадридці не фінішували на відстані у 19 очок від чемпіонської Барселони.

Втративши Кріша, "бланкос" не дорахувались близько 50-и голів за сезон. Якби не вчасне відродження Бензема, Мадрид взагалі ризикував залишитись без ЛЧ. Тривалий час Реал перебував поза межами першої четвірки, але бомбардирські подвиги француза (21 гол), а також ковток свіжого латиноамериканського повітря від Вінісіуса допомогли команді з Бернабеу уникнути ще більшого фіаско.

Не стало панацеєю для "королів" й друге пришестя Зідана, на якого буквально молились уболівальники. Ба більше, француз, на думку читачів видання Marca, у підсумку провалився навіть більше, ніж Лопетегі та Соларі. П'ять перемог, чотири поразки та дві нічиї – далеко не те, на що розраховував Перес, вдруге запрошуючи Зізу. Фахівець, який повинен був рятувати, лише приклав руку до історичної ганьби. Однак вже влітку він отримає шанс на реабілітацію – з оновленою командою. На Мадрид очікує революція.

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Значно краще виступили принцові суперники Реала з Ванда Метрополітано, хоча завершення сезону перетворилось для них справжній кошмар. Команда Сімеоне намагалась нав'язувати боротьбу Барсі та підійшла до квітневого поєдинку на Камп Ноу, поступаючись каталонцям 8-а пунктами. У випадку перемоги "матрацники" могли завдати Барсі серйозного психологічного удару, однак жахлива поведінка Дієго Кости перекреслила усі їхні сподівання на позитивний результат. Залишившись у меншості, "кольчонерос" не вистояли під натиском Мессі та втратили будь-які шанси на титул.

Коли стало зрозуміло, що Атлетіко знову залишиться без трофеїв, команду почали масово покидати лідери. Люка Ернандес ще взимку перебрався у Баварією, Дієго Годін вирішив не продовжувати контракт, а Грізманн доволі несподівано заявив про бажання виплатити власну клаусулу (120 млн євро). Подейкують, що за спиною француза знову стоїть Барселона. Крім цього, найближчого літа мадридці залишаться без Хуанфрана, Філіпе Луїша та, можливо, Родрі, на якого полює Хосеп Гвардіола. Таким чином, Сімеоне, як і Зідану, належить провести серйозну перебудову. Зараз "матрацники" володіють найвищим трансферним бюджетом у своїй історії – 300 млн євро.

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Підопічні Бордаласа провели феноменальний рік та лише в останньому турі дозволили випередити себе Валенсії, втративши четверту сходинку. Творцями фантастичного успіху скромного у фінансовому плані клубу стали форварди-ветерани Хорхе Моліна та Хайме Мата. Перший записав собі у актив 14 м'ячів, а другий – 10. До слова, за чутками іспанської преси, вже з наступного сезону замінити Мату на Колозеум Альфонсо Перес має шанс Роман Зозуля. Українець начебто – один з пріоритетів "хетас" на підсилення атакувальної ланки.

Валенсія обійшла "синіх" на фінішній прямій завдяки блискучій кінцівці. "Кажани", проваливши першу частину першості, здобули 9 перемог у 13-и завершальних поєдинках та вдруге поспіль застрибнули на потяг під назвою Ліга чемпіонів. На щастя для Марселіно, португалець Гедеш вчасно повернув найкращу версію самого себе, забив 5 голів... та врятував Пітера Ліма, якого чимало фанів вже просто благали продати клуб.

Севілья програла "кажанам" лише два пункти, однак Хоакін Каппарос заслуговує на величезний респект хоча б тому, що наважився очолити "рохібланкос" після Мачіна, страждаючи від лейкемії. Після останнього матчу проти Алавеса він оголосив про завершення тренерської кар'єри.

А ось потрапляння Еспаньйола у Лігу Європи можна назвати маленьким дивом. "Папуги" фінішували сьомими, але четверте місце Валенсії, яка зіграє у фіналі Кубка Іспанії, допомогло їм виконати головне завдання на сезон. Це перший серйозний успіх другого за статусом клубу Каталонії після приходу китайських власників на чолі з Чень Яньшеном.

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Головними невдахами сезону стали Райо, Уеска та Жирона. Якщо пониження у класі двох перших вважається закономірністю через серйозну кадрову обмеженість, то виліт Жирони – велика несподіванка. Каталонці, які належать City Football Groupe, володіли пристойним складом, Стуані, зокрема, став одним з найкращих снайперів сезону (19 голів), але провалене друге коло (9 поразок в 10-и матчах) коштувало їм місця в еліті.

Леганес Луніна та Кравця також тривалий час грався з вогнем. "Пепінерос" вирішили завдання збереження прописки лише наприкінці сезону, здобувши три суперважливі перемоги над Хетафе, Вальядолідом та Севільєю.

Орендований в Реала Андрій Лунін повністю програв конкуренцію 34-річному ветерану "Пічу" Куельяру", провівши у Ла Лізі лише 5 поєдинків. Однак, навіть рідко з'являючись на полі, голкіпер збірної України отримував хорошу пресу. Він визнавався найкращим гравцем Леганеса у матчах проти Атлетіко та Уески. Влітку Андрій повинен повернутись на Бернабеу.

Кравець, перебравшись на Бутарке лише в січні, взяв участь у 6-и поєдинках (484 хв). Вихованець Карпат дебютував проти Реала у Кубку, вразивши іспанські ЗМІ, але згодом програв конкуренцію Хонатану Сілві, якого Лега збирається викупити у Роми за 3 млн євро. Попри це керівництво "пепінерос" вважає Кравця хорошою інвестицією у майбутнє. Прощатись з ним наразі ніхто не збирається.

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