Новичок Ворсклы Карека: Шахтер не требует дополнительных рекомендаций

Бразильский новичок полтавчан Николас Карека поделился ожиданиями от матча 4-го тура УПЛ Шахтер – Ворскла.

"Шахтер не требует дополнительных рекомендаций. Это топ-команда. Конечно, я знаю некоторых бразильских "горняков".

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Хорошо знаком с Майконом. Пересекался и с Фернандо. Скажу, что сейчас мы готовимся ответственно и с большим желанием получить положительный результат в матче с сильным соперником.

Я очень доволен, что получил возможность проявить себя в Ворскле. Стараюсь добросовестно работать, партнеры во всем помогают, за что им благодарен. Когда проводишь дебютную игру за новую команду, не можешь быть уверенным, что все будет хорошо.

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Однако время, которое я получил во Львове, я пытался использовать максимально эффективно Забил – это прекрасно, теперь хочу как можно быстрее адаптироваться к новому для меня чемпионату. Сейчас это главная цель", – рассказал новичок Ворсклы телеканалу Футбол.

Матч Шахтер – Ворскла состоится завтра, 11 августа. Начало поединка в 19:30.