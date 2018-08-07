Ворскла готується до матчу з Шахтарем без 6 гравців

6 гравців полтавської Ворскли не зможуть зіграти проти Шахтаря у наступному турі УПЛ.

У сьогоднішньому тренуванні не брав участь Денис Васін, якому нещодавно зробили операцію на коліні. Інший нападник, Михайло Сергійчук, займається за індивідуальною програмою. Відсутні на тренуванні були і Володимир Одарюк та Олександр Чижов. У першого – травма гомілкостопа, у другого – пошкодження стегна.

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Не помічник Ворскли у матчі проти Шахтаря і Юрій Коломоєць, який відбуватиме дискваліфікацію. Також не зіграє Владислав Кулач, який орендований саме у Шахтаря і не може брати участь у матчі проти донецької команди, повідомляє офіційний сайт Ворскли.

Матч Шахтар – Ворскла відбудеться 11 серпня.