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Ворскла готується до матчу з Шахтарем без 6 гравців

20:32 323 Читать на русском
Ворскла готується до матчу з Шахтарем без 6 гравців
ФК Ворскла / Соцмережі

6 гравців полтавської Ворскли не зможуть зіграти проти Шахтаря у наступному турі УПЛ.

У сьогоднішньому тренуванні не брав участь Денис Васін, якому нещодавно зробили операцію на коліні. Інший нападник, Михайло Сергійчук, займається за індивідуальною програмою. Відсутні на тренуванні були і Володимир Одарюк та Олександр Чижов. У першого – травма гомілкостопа, у другого – пошкодження стегна.

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Не помічник Ворскли у матчі проти Шахтаря і Юрій Коломоєць, який відбуватиме дискваліфікацію. Також не зіграє Владислав Кулач, який орендований саме у Шахтаря і не може брати участь у матчі проти донецької команди, повідомляє офіційний сайт Ворскли.

Матч Шахтар – Ворскла відбудеться 11 серпня.

Україна4 тур

Шахтар - Ворскла: Субота 11 серпня 2018

Шахтар
до матчу
3
дн
:
20
год
:
56
хв
Ворскла
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
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