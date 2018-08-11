Новачок Ворскли Карека: Шахтар не потребує додаткових рекомендацій

Бразильський новачок полтавчан Ніколас Карека поділився очікуваннями від матчу 4-го туру УПЛ Шахтар – Ворскла.

"Шахтар не потребує додаткових рекомендацій. Це топ-команда. Звичайно, я знаю декого з бразильських "гірників".

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Добре знайомий з Майконом. Перетинався і з Фернандо. Скажу, що зараз ми готуємося відповідально і з великим бажанням отримати позитивний результат в матчі з сильним суперником.

Я дуже задоволений, що отримав можливість проявити себе у Ворсклі. Намагаюся сумлінно працювати, партнери у всьому допомагають, за що їм вдячний. Коли проводиш дебютну гру за нову команду, не можеш бути впевненим, що все буде добре.

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Однак час, який я отримав у Львові, я намагався використати максимально ефективно Забив – це чудово, тепер хочу якомога швидше адаптуватися до нового для мене чемпіонату. Зараз це головна мета", – розповів новачок Ворскли телеканалу Футбол.

Матч Шахтар – Ворскла відбудеться завтра,11 серпня. Початок поєдинку о 19:30.