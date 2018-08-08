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Караваєв: Шахтар став стимулом для інших команд УПЛ

21:37 783 Читать на русском
Караваєв: Шахтар став стимулом для інших команд УПЛ
Олександр Караваєв / Фото matchday.ua

Хавбек Зорі Олександр Караваєв високо оцінив внесок Шахтаря у прогрес інших команд Прем'єр-ліги.

"Багато команд, граючи на фоні Шахтаря в УПЛ, теж ростуть, тому що хочуть показати себе з кращого боку. Фонсека проповідує швидкий, технічний, атакуючий футбол, і на тлі інших Шахтар виділяється.

Всі бачать роботу Фонсеки. Чемпіонства і кубки Шахтаря за останні два сезони тому підтвердження", – цитує Караваєва видання sportarena.

Зоря може зіграти з РБ Лейпциг або Універсітатею у плей-офф Ліги Європи

Нагадаємо, тренер Шахтаря Паулу Фонсека раніше очолював португальську Брагу, яка є суперником Зорі у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Матч Зоря – Брага відбудеться 9 серпня в Запоріжжі. Початок о 21:30.

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Ліга Європи3-й кваліф. раунд, перші матчі

Зоря - Брага: Четвер 09 серпня 2018

Зоря
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:
59
хв
Брага
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Теги
Шахтар Шахтар Брага Брага Зоря - Брага Зоря Зоря Олександр Караваєв Олександр Караваєв
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