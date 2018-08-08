Караваєв: Шахтар став стимулом для інших команд УПЛ

Хавбек Зорі Олександр Караваєв високо оцінив внесок Шахтаря у прогрес інших команд Прем'єр-ліги.

"Багато команд, граючи на фоні Шахтаря в УПЛ, теж ростуть, тому що хочуть показати себе з кращого боку. Фонсека проповідує швидкий, технічний, атакуючий футбол, і на тлі інших Шахтар виділяється.

Всі бачать роботу Фонсеки. Чемпіонства і кубки Шахтаря за останні два сезони тому підтвердження", – цитує Караваєва видання sportarena.

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Нагадаємо, тренер Шахтаря Паулу Фонсека раніше очолював португальську Брагу, яка є суперником Зорі у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Матч Зоря – Брага відбудеться 9 серпня в Запоріжжі. Початок о 21:30.

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