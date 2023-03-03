Победитель народного отбора Вереса Владислав Тишининов рассказал, что в прошлом году ему пришлось жить под российской оккупацией две недели.

– Прошлый сезон ты начинал в Тростянце, где тебя застала большая война. Что пережил? Как это было?

– 23 февраля у нас были сборы. Мы вернулись из Полтавы после спарринга. А на следующее утро тренер пришел на базу и сказал, что началась война. Несерьезно сначала отнеслись к этому. Думали, это через день-два все завершится. Все практически остались на базе. В конце концов мы на две недели оказались в российской оккупации.

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– Как это было?

– Сейчас от воспоминаний муравья по телу. На базе жили 14 футболистов. Из окна мы каждый день видели движение российской военной техники. Затем начали периодически узнавать об убийствах россиянами гражданских в городе. Не было воды. Воду набирали из колодца на улице. Это было ужасно. Жена в это время была дома в Донецкой области. Знал, что там спокойно, поэтому мне было гораздо легче.

– Как уехал?

– Через две недели россияне открыли "зеленый коридор" для гражданских. Мы уехали. Каждые двести метров были блокпосты россиян. Нас всех осматривали, искали татуировки на теле. Забирали павербанки, даже воду. Был эпизод, когда пушка русского танка повернулась в нашу сторону. Было страшно, – сказал Тишининов в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, 22-летний центрхав стал одним из победителей "народного отбора", который в январе состоялся в Ровно, и подписал контракт с Вересом на 3 года. До этого играл за Земплин (Словакия), Арсенал-Киев, Яруд и Тростянец.

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