– Минулий сезон ти починав у Тростянці, де тебе застала велика війна. Що пережив? Як все це було?

– 23 лютого в нас були збори. Ми повернулися з Полтави після спарингу. А наступного ранку тренер прийшов на базу і сказав, що розпочалася війна. Несерйозно спершу поставилися до цього. Думали, це за день-два все завершиться. Всі практично лишилися на базі. Зрештою, ми на два тижні опинилися в російській окупації.

Верес дав тривалий контракт переможцю народного відбору

– Як це було?

– Зараз від спогадів мурашки по тілу. На базі жили 14 футболістів. З вікна ми щодня бачили рух російської військової техніки. Потім почали періодично дізнаватися про вбивства росіянами цивільних в місті. Не було води. Воду набирали з колодязя на вулиці. Це було страшно. Дружина в цей час була вдома на Донеччині. Знав, що там спокійно, тому мені було набагато легше морально.

– Як виїхав?

– За два тижні росіяни відкрили "зелений коридор" для цивільних. Ми виїхали. Кожні двісті метрів були блокпости росіян. Нас всіх оглядали, шукали татуювання на тілі. Забирали павербанки, навіть воду. Був епізод, коли гармата російського танка повернулася у наш бік. Було страшно, – сказав Тишинінов в інтерв'ю клубній прес-службі.

Нагадаємо, 22-річний центрхав став одним із переможців "народного відбору", який у січні відбувся у Рівному, й підписав контракт з Вересом на 3 роки. До цього грав за Земплін (Словаччина), Арсенал-Київ, Яруд і Тростянець.

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