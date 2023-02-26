Динамо и Вальмиера сошлись в контрольном матче – последнем для киевлян на текущем сборе. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Товарищеский матч 26 02 2023

Динамо – Валмиера – 1:1

Голы: Буяльский, 54 – Гуйе, 57

Стартовый состав Динамо: Моргун – Караваев, Дячук, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Гармаш – Волошин, Буяльский, Кабаев – Ванат.

Команды довольно привычно начали в не самом высоком темпе, поэтому о создании моментов речь не шла. Динамо больше контролировало мяч, тогда как латвийцы довольно грубо играли против "бело-синих". Вальмиера в районе 30 минуты немного прижала киевлян, заработав несколько подряд угловых, а ответы Динамо не завершались острыми ударами. Вальмиера имела неплохой момент, но удар Гуйе с линии штрафной не стал проблемой для Моргуна.

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Во втором тайме пошло интереснее. Почти сразу после перерыва Караваев мог открыть счет, но его удар с лету пролетел чуть выше ворот. А на 54 минуте прошла комбинация левым флангом атаки Динамо. Кабаев подождал подключения защитника и отдал пяткой на Дубинчака, Владислав прострелил, а Буяльский в касание поймал голкипера на противоходе.

Уже через 3 минуты Вальмиера отыгралась. Вингер латвийцев прорвался по правому флангу мимо двух защитников и отдал в центр, а Гуйе в касание пробил. Рикошет добавил курьезности голу, ведь Моргун пытался догнать мяч, который медленно закатился в дальний угол. Латвийцы еще могли забить, но Ялмзимсу не хватало точности. Ответил упущенными моментом Ванат, который после комбинации Гармаша и Волошина выскочил на классную позицию, но не смог пробить.

Моргун еще дважды спасал Динамо от пропущенного гола, став одним из главных героев игры, а в итоге команды так и не выявили сильнейшего, разойдясь ничьей 1:1. Уже 4 марта Динамо вернется к официальным поединкам игрой с Ингульцом.

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