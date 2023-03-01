Верес сдержал обещание дать шанс сыграть на уровне УПЛ "человеку из народа".

Полузащитник Владислав Тишининов официально стал игроком ровенского клуба. Договор рассчитан на 3 года.

Верес подписал бывшего защитника Карпат

Тишининов стал одним из победителей "народного отбора", который в январе прошел в Ровно. Правда, 22-летний центрхав имеет определенный футбольный опыт. Владислав – воспитанник киевской ДЮСШ №15, после которой поиграл за Земплин (Словакия), Арсенал-Киев, Яруд и Тростянец.

Напомним, Верес пошел зимовать на десятой строчке таблицы УПЛ. Команда Вирта возобновит сезон 4 марта матчем против Черноморца.

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