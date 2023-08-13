Евгений Банада и Сергей Рыбалка продолжат восстанавливаться от травм. Они смогут помочь ЛНЗ после международного перерыва.

У новичка Украинской Премьер-лиги ЛНЗ наблюдаются большие кадровые проблемы в линии полузащиты. Об этом сообщает ТаТоТаке.

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По информации издания, Сергей Рыбалка не доиграл до конца матч первого тура чемпионата против Черноморца, ведь получил серьезное повреждение плюсневой кости стопы. Другой опытный полузащитник Евгений Банада в этом сезоне еще не выступал из-за травмы боковой связки колена.

Сообщается, что оба футболиста могут вернуться только после сентябрьской паузы на матчи сборных – не раньше, чем через месяц.

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