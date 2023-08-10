Новичок УПЛ хочет подписать обидчика Ворскле из Дилы – придется выдержать серьезную конкуренцию
ЛНЗ изучает возможность приглашения вингера грузинской Дилы Тьерри Гейла.
Форвард грузинской Дилы Тьерри Гейл, который помог своей команде выбить полтавскую Ворсклу из квалификации Лиги конференций, может продолжить карьеру в украинской Премьер-лиге.
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Как сообщает авторитетный журналист Игорь Бурбас, на перспективного футболиста претендует новичок УПЛ – черкасский ЛНЗ, который продолжает искать усиление на трансферном рынке.
По информации источника, украинскому клубу придется выдержать конкуренцию со стороны топ-клубов Австрии, Греции и Польши.
21-летний игрок сборной Барбадоса в текущем сезоне провел 23 матча, забил 12 голов и отдал шесть ассистов. Контракт Гейла с Делой рассчитан до 31 декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 550 тысяч евро.
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