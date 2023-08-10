Форвард грузинской Дилы Тьерри Гейл, который помог своей команде выбить полтавскую Ворсклу из квалификации Лиги конференций, может продолжить карьеру в украинской Премьер-лиге.

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Как сообщает авторитетный журналист Игорь Бурбас, на перспективного футболиста претендует новичок УПЛ – черкасский ЛНЗ, который продолжает искать усиление на трансферном рынке.

По информации источника, украинскому клубу придется выдержать конкуренцию со стороны топ-клубов Австрии, Греции и Польши.

21-летний игрок сборной Барбадоса в текущем сезоне провел 23 матча, забил 12 голов и отдал шесть ассистов. Контракт Гейла с Делой рассчитан до 31 декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 550 тысяч евро.

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