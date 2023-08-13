Євген Банада і Сергій Рибалка продовжуть відновлюватися від травм. Вони зможуть допомогти ЛНЗ лише після міжнародної перерви.

У новачка Української Прем’єр-ліги ЛНЗ спостерігаються великі кадрові проблеми в лінії півзахисту. Про це повідомляє ТаТоТаке.

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За інформацією видання, Сергій Рибалка не дограв до кінця матч першого туру чемпіонату проти Чорноморця, адже отримав серйозне пошкодження плеснової кістки стопи. Інший досвідчений півзахисник Євген Банада у цьому сезоні ще не виступав через травму бічної зв’язки коліна.

Повідомляється, що що обидва футболісти можуть повернутися лише після вересневої паузи на матчі збірних – не раніше, ніж через місяць.

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