Вратарь ЮКСА Никита Федотов продолжит карьеру в Карпатах, сообщает Zorya Londonsk.

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По информации источника, 23-летний кипер перейдет в команду Мирона Маркевича уже зимой.

Напомним, Федотов – воспитанник Шахтера. Выступал за Полтаву и Полесье, а в сентябре 2020-го перебрался в испанский Монтихо. Зимой 2022-го должен был подписать контракт с Металлистом и уже приехал на сборы в лагерь харьковчан, но сразу после начала полномасштабной войны взял в руки оружие и добровольно пошел защищать Украину.

В августе 2022 года Федотов вернулся в Испанию и подписал контракт с Понферрадиной. За основную команду украинец провел один матч в Кубке Испании.

В ЮКСА – с июля 2023-го. Его контракт с "христианами" действует до лета 2025 года. В текущем сезоне провел за киевский клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 голов (в 9 поединках отстоял "на ноль"). К слову, ЮКСА после первого круга идет в турнирной таблице Второй лиги второй, имея в своем активе 40 очков.

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