Карпаты планируют существенно усилить состав перед весенней частью и ожидаемым выходом в УПЛ.

Львовяне, Кривбасс и ЛНЗ проявляют интерес к 24-летнему вингеру Усману Камара, утверждает Zorya Londonsk.

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Гвинеец – один из лидеров тбилисского Динамо, выигравшего серебряные медали чемпионата Грузии. Камара оформил 15 голов и 7 ассистов в 41 матче сезона. В частности, забивал Астане в квалификации Лиги чемпионов.

Transfermarkt оценивает Камара в 400 тысяч евро. Напомним, Карпаты уверенно выиграли группу А Первой лиги, Кривбасс идет на вершине УПЛ, а ЛНЗ на девятой строчке элитного дивизиона.

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