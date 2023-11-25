Украинский тренер Андрей Демченко привел свою команду к титулу за 2 тура до завершения первенства.

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Главный конкурент, Динамо Тбилиси, споткнулся против Торпедо Кутаиси, а батумское Динамо дома разгромило Телави со счетом 3:0. Георгий Цитаишвили отличился ассистом на второй гол. Вингер довольно продуктивно проводит аренду с киевского Динамо – 5 голов и 4 результативных передачи в 18 матчах. Отдельного внимания стоит и третий мяч чемпиона. Цотне Пацация поставил жирную точку ударом с 57 метров.

Напомним, Демченко возглавил Динамо Батуми посреди сезона и смог вернуть чемпионский титул (только второй в истории после 2021 года). У команды украинского специалиста есть шанс оформить дебютный "золотой дубль", если 6 декабря она одолеет Сабуртало в финале Кубка Грузии.

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