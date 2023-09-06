Директор Оболони Александр Резниченко сообщил, что "пивовары" отказываются от услуг системы видеонаблюдения из-за своей неэффективности в руках украинских арбитров.

"Мы официально обратились к УАФ и Комитету арбитров с просьбой дать оценку работе рефери Виктора Копиевского и его ассистентов, а также эпизодов с удалением нашего ключевого защитника Тараса Мороза и назначением пенальти в ворота Оболони. Ждем ответа, надеемся, что справедливость возьмет верх.

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Попутно сообщу, что в календарном матче 6-го тура Колос – Кривбасс было сразу два игровых эпизода, очень похожих на тот, где был наказан вторым предупреждением Мороз, но рефери Максим Козыряцкий никак не отреагировал.

Также нашим клубом было принято решение сообщить УАФ, что Оболонь отказывается от услуг системы VAR. В Украине она функционирует исключительно за средства клубов, а пользы от нее – никакой. Более того, она даже вредит, как это показал поединок Полесье – Оболонь", – сказал Резниченко в комментарии Sport.ua.

Напомним, в поединке с Полесьем киевляне пропустили два гола в добавленное время, один из которых был забит с пенальти после удаления. Ранее наставник Оболони Валерий Иващенко раскритиковал работу арбитров в этом матче.

К слову, это уже не первый скандал, связанный с украинскими судьями. На решения рефери неоднократно жаловались Юрий Вернидуб, Роман Григорчук и Руслан Ротань.

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