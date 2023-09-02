Полесье и Оболонь сошлись в матче 6-го тура УПЛ. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Обе команды в этом году пополнили элитный дивизион, но адаптация на новом уровне складывается совсем по-разному. Если Полесье может позволить себе статусных украинцев и даже легионеров, то Оболонь провела исключительно косметические изменения по сравнению с составом для Первой лиги.

Правда, очные встречи удаются "пивоварам" очень хорошо. Оболонь 6 матчей подряд не проигрывала Полесью – 5 побед и одна ничья. Подопечные Юрия Калитвинцева стремились прервать провальную серию, сразу набросившись на ворота Федоривского. Назаренко и Крушинский нанесли острые удары, однако немного не хватило точности.

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Оболони удалось сбить стартовый пыл хозяев, но сами гости вообще не думали об атаке. Игра скатилась в центр поля с большим количеством борьбы (3 желтых за 12 минут). Только в компенсированное время киевляне намекнули на какую-то опасность – Мороз мощно приложился к мячу, но выше.

Второй тайм сложился по схожему сценарию. Небольшого преимущества Полесья не хватало, чтобы создавать моменты. На 68-й минуте житомиряне просили пенальти за руку Карася. Копиевский даже пошел смотреть повтор, но на "точку" не указал. Два шанса создал Макуана – удар над воротами и острый прострел, который прервал защитник.

Судьба матча определилась в 6 минут. Оболонь таки навлекла пенальти на свои ворота. Мороз подтолкнул Мустафаева в верховой борьбе – Копиевский снова воспользовался услугами VAR, назначил 11-метровый и показал вторую желтую игроку Оболони. Грицук исполнил удар четко.

35-летний "джокер" успел добавить к голу еще и ассист. Хавбек Полесья тонко переправил мяч Козаку, который ударом в ближний угол "прошил" Федоривского. 2:0 – Полесье наконец-то победило Оболонь и с 12 очками вырвалось на вторую строчку. У "пивоваров" всего 5 пунктов и место вблизи зоны вылета.

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