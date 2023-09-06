Директор Оболоні Олександр Різниченко повідомив, що "пивовари" відмовляються від послуг системи відеонагляду через свою неефективність в руках українських арбітрів.

"Ми офіційно звернулися до УАФ та Комітету арбітрів з проханням дати оцінку роботі рефері Віктора Копієвського та його асистентів, а також епізодів з вилученням нашого ключового захисника Тараса Мороза і призначенням пенальті в ворота Оболоні. Чекаємо відповіді, сподіваємось, що справедливість візьме гору.

"Давайте відразу вручимо медалі, кубки": наставник Оболоні вибухнув гнівом через поразку від Полісся, якому допоміг VAR

Принагідно повідомлю, що в календарному матчі 6-го туру Колос – Кривбас було відразу два ігрові епізоди, дуже схожі на той, де було покарано другим попередженням Мороза, але рефері Максим Козиряцький ніяк не відреагував.

Також нашим клубом було ухвалено рішення повідомити УАФ, що Оболонь відмовляється від послуг системи VAR. В Україні вона функціонує виключно за кошти клубів, а користі від неї – катма. Ба більше, вона навіть шкодить, як це засвідчив поєдинок Полісся – Оболонь", – сказав Різниченко у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, у поєдинку з Поліссям кияни пропустили два голи у доданий час, один з яких було забито з пенальті після вилучення. Раніше наставник Оболоні Валерій Іващенко розкритикував роботу арбітрів у цьому матчі.

До слова, це вже не перший скандал, пов'язаний з українськими суддями. На рішення рефері неодноразово скаржились Юрій Вернидуб, Роман Григорчук та Руслан Ротань.

Полісся дотиснуло Оболонь у битві новачків – 35-річний ветеран оформив гол+розкішний асист