"Какие здесь могут быть впечатления... Вы сами видели. Высасывают из пальца эти моменты, не украшают они футбол. Играйте, забивайте в чистом поединке. Игра по-разному может складываться, но этот труд ребят... Ради чего они играют? Чтобы потом люди в желтых маечках начинали что-нибудь придумывать?

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Говорит, мяч наверху, борются головой, защитник пятится и наступает, говорит – это пенальти. В первом тайме Слободяну на голову наступают, чуть не отрывают, говорит: "Он случайно". То есть трактовка этих эпизодов... Я не знаю. Они трактуют, как им выгодно. И VAR, не VAR – это живые люди сидят, и они всегда будут... Это не интеллектуальная какая-то система, которая скажет "да" или "нет". Это живые люди, которые будут говорить о том, что им выгодно. И все. Очевидные вещи.

Мы бы ничего не говорили, будь последовательность. Если последовательности нет – смысл тогда работать, играть? Давайте сразу вручим медали, кубки и закончим. Пусть на футбольном поле определяется победитель, а не такими вещами. Это не украшает футбол. Здесь случайно, а там не случайно. Дико просто. Сами себя стреляют, а потом ходят и что-то придумывают", – цитирует Иващенко Трибуна.