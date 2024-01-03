Наставник ЛНЗ Олег Дулуб больше не видит в своей команде нападающего Назария Ныча.

Украинский форвард ЛНЗ Назарий Ныч может перебраться в чемпионат Узбекистана, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, на 24-летнего игрока претендует Нефтчи из Ферганы. Отмечается, что черкасский клуб, с которым у форварда контракт до 30 июня 2024 года, больше не рассчитывает на него. Рассматривается вариант как с арендой, так и с полноценным трансфером.

Хотят видеть Ныча у себя и несколько украинских команд: трое представителей УПЛ (Верес, Минай и Оболонь) и один из лидеров Первой лиги – Ингулец. Ожидается, что конкретика относительно того, где продолжит карьеру Назарий, появится в середине января 2024 года.

Напомним, Ныч – воспитанник Карпат. На профессиональном уровне дебютировал за Волынь в 2017 году. Позже выступал за Верес и Львов. В ЛНЗ перешел в статусе свободного агента в январе 2023 года. В текущем сезоне провел за черкащан 5 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.

К слову, в составе Нефтчи уже выступает один украинец – воспитанник Днепра Алексей Ларин.

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