Защитник Евгений Селин в ближайшее время может оказаться аж во Второй лиге.

Селин больше не является игроком черкасского ЛНЗ, сообщает журналист Эндрю Тодос в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что он покинул клуб еще в декабре свободным агентом. Бывший защитник Динамо уже вскоре должен присоединиться к ЮКСА из Второй лиги.

Добавим, что прошлый сезон Селин сыграл за Черноморец - 9 матчей и один гол. В свое время Евгений поиграл за киевское Динамо и сборную Украины (15 матчей, один гол). В нынешней кампании защитник сыграл в 6 матчах за ЛНЗ.

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