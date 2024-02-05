Бергваль прошёл медицинское обследование в Барселоне, но отказался подписывать контракт с каталонским клубом. Это случилось сразу после того, как наставник "блаугранас" Хави объявил о своём уходе из команды следующим летом. Новость расстроила Бергваля, и он решил рассмотреть другие варианты продолжения карьеры.

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Как информирует инсайдер Кристофер Михель, решающим фактором в выборе Лукасом Тоттенхэма стал Деян Кулусевски. Соотечественник Бергваля убедил перебраться его в стан "шпор". Позже на своей первой пресс-конференции Лукас признался, что всегда мечтал выступать именно в АПЛ.

Бергваль присоединится к Тоттенхэму летом, его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2029 года. Он завершит этот сезон в составе Юргордена.

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