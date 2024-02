Барселона приехала в Витория-Гастейс, чтобы победить Алавес и показать яркий футбол. С первой задачей возникли огромные трудности, а вот второе провалили. Вы только представьте: хозяева провели 13 выстрелов по воротам против 8 у Барсы, упустили несколько голевых возможностей и забили один мяч – а подопечные Хави еще и в меньшинстве остались.

Яремчук забил победный гол за Валенсию – "летучие мыши" удержали три очка с Альмерией

Особенно трудно было в первом тайме. Так, на 35-й минуте супершанс упустил Гуриди, который пробивал головой с линии вратарской (Пенья спас) и сразу же сыграл на добивании (неудачно).

Неназначенный пенальти, кстати, рассудили верно. Рука Канселу убиралась за корпус, заметного намерения играть ею не было.

At 0-0, Cancelo does this in his penalty area.



Not a single tweet on the TL of course. This is the effect of propaganda pic.twitter.com/1dd1yfxF4z