Барселона приехала в Витория-Гастейс, чтобы победить Алавес и показать яркий футбол. С первой задачей возникли огромные трудности, а вот второе провалили. Вы только представьте: хозяева провели 13 выстрелов по воротам против 8 у Барсы, упустили несколько голевых возможностей и забили один мяч – а подопечные Хави еще и в меньшинстве остались.

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Особенно трудно было в первом тайме. Так, на 35-й минуте супершанс упустил Гуриди, который пробивал головой с линии вратарской (Пенья спас) и сразу же сыграл на добивании (неудачно).

Неназначенный пенальти, кстати, рассудили верно. Рука Канселу убиралась за корпус, заметного намерения играть ею не было.

At 0-0, Cancelo does this in his penalty area.



Not a single tweet on the TL of course. This is the effect of propaganda pic.twitter.com/1dd1yfxF4z — John H O N E S T Y (@ExJohnHonestyy) February 3, 2024

На 42-й Омородион подхватил отскок и стрелял метров с 10-ти (неточно), а перед перерывом он же пробивал головой с линии вратарской (Пенья выручил + был офсайд). В конце концов, именно Омородион и забил Барсе на старте второго тайма – Сола убежал от Форта, переиграл Де Йонга и выполнил подачу, которую Саму и замкнул. Большой привет Араухо в этой ситуации.

Вот только на тот момент Алавес уже пропустил дважды. Барселона хоть и играла неубедительно, но почти все свои моменты реализовала. Счет был открыт на 22-й минуте – Левандовски принял своевременный проникающий пас от Гюндогана, продавил Марина и перебросил Сиверу. 0:1.

На 49-й минуте Илкай добавил к ассисту и свой гол, открывшись на правом углу вратарской под заброску Педри. Удар головой, гол – 0:2. На а на 63-й каталонцы провели размашистую контратаку. Ее разогнал Ямал, который убежал от Лопеса и отдал пас Педри, а тот перевел Де Йонгу – Фрэнки же выкатил левее на Форта, которому осталось прострелить.

Передача пошла на ближний край штрафной, куда прибежал Роке. С близкой дистанции бразилец не промахнулся – 1:3! Вот только из героя он быстро превратился в антигероя – на 67-й новичок Барсы получил желтую за отмашку, а на 72-й сыграл в ногу Марину при попытке отбора. Это была вторая желтая. "Блаугранас" остались в меньшинстве.

Вообще, после перерыва Барселона уже не выглядела слабо, хотя все равно оставляла вопросы. Подопечные Хави более-менее контролировала игру – и даже после удаления Роке ситуация не изменилась. Был даже шанс забить на 78-й минуте усилиями свежего Фермина Лопеса, однако его хитрый удар с правого края штрафной парировал Сивера.

Стоит отметить, что гости еще и претендовали на пенальти на той же 78-й минуте, когда Левандовского ткнули в корпус. Арбитр не хотел свистеть подобные фолы. Алавес же смело выбегал в контры, но реальные шансы забить во второй раз выпали только перед финальным свистком. В частности, на 87-й минуте Пенья и Араухо не поняли, как играть по прострелу Солы – как следствие, мяч пролетел вдоль ворот. Повезло, что на него не пошли и баски.

На 90+4-й же очередной прострел пришел к ногам Солы. Тот на линии штрафной убрал Фортиа и нанес удар, но сфера просвистела над перекладиной. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Барселоны – подопечные Хави набрали 50 очков и поднялись в топ-3.

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