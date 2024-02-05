Бергваль пройшов медичне обстеження в Барселоні, але відмовився підписувати контракт із каталонським клубом. Це сталося відразу після того, як наставник "блаугранас" Хаві оголосив про свій відхід із команди наступного літа. Новина засмутила Бергваля, і він вирішив розглянути інші варіанти продовження кар'єри.

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Як інформує інсайдер Крістофер Міхель, вирішальним фактором у виборі Лукасом Тоттенхема став Деян Кулусевскі. Співвітчизник Бергваля переконав перебратися його в стан "шпор". Пізніше на своїй першій прес-конференції Лукас зізнався, що завжди мріяв виступати саме в АПЛ.

Бергваль приєднається до Тоттенхема влітку, його контракт із лондонським клубом розрахований до 2029 року. Він завершить цей сезон у складі Юргордена.

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