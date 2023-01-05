Евгений Пасич недавно перебрался в СК Днепр-1, но уже знает, что может быть не единственным новичком в зимнее трансферное окно.

"Как появился вариант c СК Днепр-1? В отпуске меня набрали агенты и сказали, что есть возможность подписать контракт с днепрянами. Им нужен защитник. Я долго не раздумывал. Посоветовался с братом, и мы решили, что переход в днепровский клуб будет лучшим вариантом для меня.

СК Днепр-1 официально выкупил полузащитника Вереса – первый зимний трансфер лидера УПЛ

Не пытался ли СК Днепр-1 подписать моего брата? Они пытались, но по нему пока все идет тяжело. Думаю, есть такая вероятность, что он может присоединиться к Днепру-1. Посмотрим, как оно будет еще рано о чем-то размышлять", – поделился Евгений Пасич в интервью Fanday.

К слову, Евгений Пасич родился в Днепре, но футбольную карьеру запустил в Вересе и донецком Олимпике. В нынешнем сезоне хавбек провел в составе ровенчан 13 матчей в рамках УПЛ, отличившись одним забитым мячом.

Ньюкасл оборвал победную серию Арсенала – Зинченко получает респект легенды, но дает шанс конкурентам