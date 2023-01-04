Полузащитник Вереса Евгений Пасич заслужил шанс попробовать свои силы на более высоком уровне.

Права на 29-летнего футболиста выкупил СК Днепр-1. Клубы договорились не разглашать сумму трансфера, сообщает официальный сайт днепрян.

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Пасич стал первым зимним новичком лидера чемпионата Украины. Контракт хавбека с СК Днепр-1 рассчитан на полтора года. В новой команде Евгений продолжит выступать под привычным для себя 42-м номером.

К слову, Евгений Пасич родился в Днепре, но футбольную карьеру запустил в Вересе и донецком Олимпике. В нынешнем сезоне хавбек провел в составе ровенчан 13 матчей в рамках УПЛ, отличившись одним забитым мячом.