Євгеній Пасіч лише нещодавно перебрався до СК Дніпро-1, але вже знає, що може бути не єдиним новачком у зимове трансферне вікно.

"Як з'явився варіант з СК Дніпро-1? У відпустці мене набрали агенти та сказали, що є можливість підписати контракт із дніпрянами. Їм потрібний захисник. Я довго не думав. Порадився з братом, і ми вирішили, що перехід у дніпровський клуб буде найкращим варіантом для мене.

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Чи не намагався СК Дніпро-1 підписати мого брата? Вони намагалися, але по ньому поки що все йде важко. Думаю, є така ймовірність, що він також може приєднатися до Дніпра-1. Подивимося, як воно буде ще рано про щось міркувати", – поділився Євген Пасіч у інтерв'ю Fanday.

До слова, Євгеній Пасіч народився у Дніпрі, але футбольну кар'єру запустив у Вересі та донецькому Олімпіку. В нинішньому сезоні хавбек провів у складі рівнян 13 матчів в рамках УПЛ, відзначившись одним забитим м'ячем.

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