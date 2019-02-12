Фонсека: Благодаря Соломону у Шахтера будет альтернатива Тайсону и Марлосу

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека объяснил, чем заинтересовал клуб новичок команды Манор Соломон.

"Манор пришел в нашу команду, потому что обладает определенными характеристиками, которые хорошо интегрируются в наш стиль игры.

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Мы можем использовать его на обоих флангах. Мы можем поставить Тайсона на позицию атакующего полузащитника, а Манор может играть вингера. Поэтому у нас будут определенные альтернативы этим игрокам. Ведь им тоже нужен отдых, важно проводить некоторую ротацию.

И мы уже сейчас видим, что это молодой игрок, с прекрасными качествами, и он несомненно будет очень важным для нашего Шахтера", – сказал он во время презентации "зимних" новичков команды.

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