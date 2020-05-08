Новичок сборной Украины выполнил украинскую песню на посвящении – не понравилось только Ракицкому, хотел русскую

Форвард Ворсклы Владислав Кулач имел разногласия с Ярославом Ракицким из-за песни по случаю первого вызова в сборную Украины.

"Я выбрал народную песню, вроде легкая, нормально. Немного пели, не понравилось только Ракицкому, потому что хотел другую.

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"Рюмка водки на столе", не знаю. Любит он такое. Я отказал, здесь нельзя. Ракицкий говорил, что скучно было, но стоял и хлопал. Жаль, что сейчас его нет в сборной, думаю, он бы помог", – признался Кулач в интервью Youtube-каналу Sport Traveler.

Напомним, воспитанник Шахтера получал вызов в сборную Украины в октябре 2018 года, однако так и не вышел в официальном матче.

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