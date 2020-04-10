Ракицкий, Хацкевич и Ко попали под большое сокращение зарплат, а Семин громко раскритиковал россиян

Бывший тренер Динамо Юрий Семин стал одним из немногих, кто выступил против тотального сокращения зарплат в чемпионате России. Досталось и местной власти. В ответ еще один экс-наставник киевского клуба Валерий Газзаев и несколько других лиц наехали на специалиста.

Бывший защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Ярослав Ракицкий переживает веселые времена. То станет жертвой троллинга партнера с расистским подтекстом, то подпадет под сокращение зарплат из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Зенит урезал контракты своих игроков на 50% как минимум за апрель и май, когда футбол в российской Премьер-лиге простаивает. Так что Ярослав будет зарабатывать даже меньше, чем в Шахтере, хотя и так прилично – примерно 104 тысячи евро в месяц. На такую ​​же сумму досталось и тренерскому штабу, в который входит другой бывший "горняк" и игрок сборной – в ближайшие месяцы Анатолий Тимощук будет зарабатывать по 10 тысяч долларов. В то же время рулевой Локомотива не поддержал подобных действий, неожиданно смело высказавшись о российской власти.

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"Повсюду обсуждают, пожалуй, самую актуальную во времена эпидемии коронавируса тему – кто из футболистов больше отдал клубу от своей зарплаты, кто меньше, а кто не отдал совсем. Вокруг игроков развернулась настоящая истерия. Иногда создается впечатление, что от этого зависит, остановят ли коронавирус .

Причем, судя по информационному потоку, других видов спорта и, более того, сфер деятельности в России не существует. Никто не задается вопросом о сокращении зарплат членов Госдумы или топ-менеджеров различных компаний, которые также не могут – полностью или частично – осуществлять свою деятельность.

Читал, что президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов пожертвовал на борьбу с коронавирусом гигантскую сумму – 10 миллионов евро. В России о чем-то даже отдаленно похожем не слышать и читать не приходилось. Может, я что-то пропустил. Но говорят почему-то только о футболистах.

Убежден, что такой крен внимания в их сторону абсолютно несправедлив. Вообще, грести футболистов всех команд под одну гребенку – неправильно. Большинство клубов нижней половины таблицы, не говоря о низших лигах, платят своим игрокам достаточно скромные по футбольным меркам зарплаты, которые сейчас становятся еще меньше из-за падения курса рубля.

Не нужно забывать о том, что игровая карьера футболиста длится чаще всего 10-12 лет, а потом у него начинается совсем другая жизнь, и большинство не может даже и мечтать о прежних доходах. И сегодняшние игроки видят наше поколение, большинство которого живет на одну пенсию. Многие мои сверстники, которые когда-то показывали блестящий футбол, сейчас не могут позволить себе вообще ничего. Но они, когда играли, тоже думали, что хорошо зарабатывают.

У нынешнего поколения нет абсолютно никакого желания оказаться в такой же ситуации, и оно об этом думает. Ни в коем случае не могу поставить ему это в вину. Игроки Локомотива заработали очень серьезную сумму для клуба, два года подряд выходя в групповой турнир Лиги чемпионов. На это почему-то никто не обращает внимания. Поэтому не надо обвинять их в жадности и неблагодарности, в том, что они якобы не хотят думать о клубе, который их кормит. Это процесс взаимный, они кормят клуб в не меньшей степени!" – написал Семин в своей колонке для издания "Спорт-Экспресс".

На Семина сразу покатилась огромная волна критики. Подъехали и пропагандисты типа российского спортивного журналиста Губерниева, который активно агитировал за Путина и других представителей власти агрессора: "О, прочитал открытое письмо лучшего тренера вселенной по итогам прошлого года Юрия Семина! Мол, не надо зарплаты у футболистов трогать! Наоборот, государство должно помочь бедолагам футбольным! Юр Палыч, Вас серебряная лань укусила? Василий Кикнадзе, не отступать, не сдаваться! Вперед, гендиректор "Локомотива".

Газзаев вообще регулярно ездит по полосе для маршрутных ТС. Может себе позволить отдавать по 3 тысячи рублей чуть ли не каждый день. Ведь его годовой доход – 13,7 миллионов. Для нищих же россиян он вместе с коллегами придумал огромные штрафы за нарушение карантина pic.twitter.com/pDdm10Zm2q — Сергей Ежов (@ezhovs) April 3, 2020

Газзаев же (по очередному странному стечению обстоятельств, депутат парламента) встал на защиту политиков, взволновавшись, что те и так мало зарабатывают. "Кстати, у депутатов не миллионные контракты, в отличие от футболистов. Но я уверен, что и депутаты, и чиновники пойдут на этот шаг". Какое скромное заявление вышло, несмотря на то, что экс-наставник Динамо – самый богатый депутат от Северной Осетии в Госдуме с годовым доходом в более чем 13 миллионов рублей, а это в несколько раз больше, чем у местных врачей.

Семина массово упрекают, будто он выступил за то, что зарплаты нужно оставить на слишком высоком уровне, хотя тот просто призвал посмотреть на проблему шире – игроки из бедных семей нередко содержат своих родственников, а заработают не больше провластных сил или звезд шоу-бизнеса, которых так же не трогают. Самое интересное, что московский Локомотив, в конце концов, спокойно договорился с игроками о сокращении зарплат. Однако их никто не заставлял силой, как писали ранее, сами пошли на 40-процентное уменьшение, признался капитан Ведран Чорлука. На одном же известном портале большинство болельщиков поддержали слова Семина, мол, пощипать надо и российских депутатов.

Отметим, что под сокращение вместе со своим штабом попал и Александр Хацкевич, главный тренер Ротора, выступающего в российской первой лиге. Впрочем, экс-наставник киевского Динамо получит лишь на 20% меньшую зарплату. А вот Иван Ордец до возобновления тренировок станет получать в пределах 50 тысяч евро. В московском Динамо сократили доходы на 40%. Рубин, единственным легионером которого на время карантина остался Олег Данченко, урезал оклады на 50%. Причем ранее в среднем игроки казанского клуба получали 12,4 тысячи евро в месяц.

Похожие ограничения касаются и множества других украинских футболистов, которые продолжают выступать в России. В целом же в местной Премьер-лиге большие деньги платят только 6 клубов – Зенит, Спартак, Локомотив, ЦСКА, Краснодар и Динамо. Большинство же владельцев украинского паспорта играют в других командах за крайне скромные гонорары. Например, до выхода в РПЛ в Тамбове, куда недавно перешел Каплиенко, максимальная зарплата составляла 3,5 тыс евро в месяц, а сейчас в редких случаях достигает 8 тысяч.

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