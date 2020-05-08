Новачок збірної України виконав українську пісню на посвяті – Ракицький був єдиним, кому не сподобалося, дивна причина

Форвард Ворскли Владислав Кулач мав розбіжності з Ярославом Ракицьким через пісню з нагоди першого виклику до збірної України.

"Я обрав народну пісню, ніби легка, нормально. Трохи поспівали, не сподобалося лише Ракицькому, бо він хотів іншу.

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"Рюмку водки на столе", не знаю. Любить він таке. Я відмовив, тут не можна. Ракицький говорив, що нудно було, але стояв і плескав. Шкода, що зараз його немає в збірній, думаю, він би допоміг", – зізнався Кулач в інтерв'ю Youtube-каналу Sport Traveler.

Нагадаємо, вихованець Шахтаря отримував виклик до збірної України у жовтні 2018 року, однак так і не вийшов у офіційному матчі.

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