toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Пятов рассказал о своем отношении к Ракицкому после переезда защитника в Россию

06:30 268 Читати українською
Пятов рассказал о своем отношении к Ракицкому после переезда защитника в Россию
Ярослав Ракицкий / Фото ФК Зенит

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов, не изменил своего мнения о Ярославе Ракицком после его перехода в Зенит.

"Я считаю, что Шахтер сильнее Зенита, но это мое мнение. Это его выбор, он так решил.

Шовковский и Ротань присоединились к популяризации украинского языка – трогательное видео

Не мне его судить, я его всегда буду поддерживать. Сколько бы грязи на него бы не вылилось", – сказал Пятов для Football Hub.

Напомним, в январе 2019-го Ракицкий перебрался из лагеря Шатаря в Зенит за 10 млн евро. После этого 30-летний защитник потерял место в сборной Украины.

Голодуючі Поволжя-4: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – дехто міняє паспорти

blog_ava
Бурда: Хотел бы поиграть под руководством Гвардиолы и Клоппа
08:00
24
Теги
Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Трансферы Шахтера Андрей Пятов Андрей Пятов Шахтер Шахтер Зенит Зенит
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
час
:
36
мин
Осасуна
23:55
Леганес
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук