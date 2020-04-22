Пятов рассказал о своем отношении к Ракицкому после переезда защитника в Россию

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов, не изменил своего мнения о Ярославе Ракицком после его перехода в Зенит.

"Я считаю, что Шахтер сильнее Зенита, но это мое мнение. Это его выбор, он так решил.

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Не мне его судить, я его всегда буду поддерживать. Сколько бы грязи на него бы не вылилось", – сказал Пятов для Football Hub.

Напомним, в январе 2019-го Ракицкий перебрался из лагеря Шатаря в Зенит за 10 млн евро. После этого 30-летний защитник потерял место в сборной Украины.

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