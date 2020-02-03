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Новичок Манчестер Юнайтед Игало потратил 1 млн фунтов стерлингов на строительство детского дома на родине

10:02 56 Читати українською
Новичок Манчестер Юнайтед Игало потратил 1 млн фунтов стерлингов на строительство детского дома на родине
Одион Игало / Фото из открытых источников

Новоиспеченный нападающий манкунианцев Одион Игало вызывает восхищение не только игрой на футбольном поле, но и благотворительными делами вне его.

Нигерийский форвард Манчестер Юнайтед Одион Игало, который всего несколько дней назад перешел в лагерь "красных дьяволов" из китайского Шанхай Шэньхуа признался, что выделил около 1 млн фунтов стерлингов на строительство детского дома на родине. Кроме того, 30-летний футболист рассказал, что уже много лет помогает малоимущим семьям и вдовам, помня, что в свое время также был очень бедным.

"Мечта осуществилась", – новичок Манчестер Юнайтед Игало прилетел в Англию из Китая

"Я мечтаю повлиять на жизнь других людей, и это один из шагов в правильном направлении. Надеюсь, что жизнь будет положительно меняться, цели и задачи детского дома будут полностью достигнуты, а дети будут успешными в жизни.

Моя семья для меня всегда на первом месте. Ежемесячно я отправляю им деньги, но также отправляю пожертвования менее привилегированным, потому что я сам был бедным. Я жертвую деньги детям, в школы и помогаю 45 вдовам. Я стараюсь создать благотворительную организацию, чтобы что-то вернуть. Я знаю, что такое не иметь ничего", – цитирует Игало Daily Mirror.

Напомним, что в последний день зимнего трансферного окна МЮ оформил аренду Игало из китайского Шанхай Шэньхуа. Форвард будет играть за манкунианцев как минимум до конца сезона. Он имеет опыт выступлений в АПЛ, поскольку ранее защищал цвета Уотфорда. Рыночная трансферная стоимость нападающего составляет 6,5 млн евро.

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Англия Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа Одион Игало Одион Игало Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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