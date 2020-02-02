"Мечта осуществилась", – новичок Манчестер Юнайтед Игало прилетел в Англию из Китая

Зимнее приобретение Манчестер Юнайтед Одион Игало наконец прилетел на Туманный Альбион из Китая и поделился эмоциями от переезда на Олд Траффорд.

"Моя мечта осуществилась. Я хранил Манчестер Юнайтед в своем сердце с самого детства. Теперь мечта стала реальностью.

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Я благодарен Богу, своему агенту и тренеру, которые поспособствовали моему переезду сюда", – заявил нигериец в комментарии Sky Sports.

Напомним, что в последний день зимнего трансферного окна МЮ оформил аренду Игало из китайского Шанхай Шэньхуа. Форвард будет играть за манкунианцев как минимум до конца сезона. Он имеет опыт выступлений в АПЛ, так как ранее защищал цвета Уотфорда.

"It is a dream come true"



New Manchester United signing Odion Ighalo has arrived in the UK from China — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 2, 2020

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