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"Мечта осуществилась", – новичок Манчестер Юнайтед Игало прилетел в Англию из Китая

16:15 32 Читати українською
"Мечта осуществилась", – новичок Манчестер Юнайтед Игало прилетел в Англию из Китая
Одион Игало / фото из соцсетей

Зимнее приобретение Манчестер Юнайтед Одион Игало наконец прилетел на Туманный Альбион из Китая и поделился эмоциями от переезда на Олд Траффорд.

"Моя мечта осуществилась. Я хранил Манчестер Юнайтед в своем сердце с самого детства. Теперь мечта стала реальностью.

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Я благодарен Богу, своему агенту и тренеру, которые поспособствовали моему переезду сюда", – заявил нигериец в комментарии Sky Sports.

Напомним, что в последний день зимнего трансферного окна МЮ оформил аренду Игало из китайского Шанхай Шэньхуа. Форвард будет играть за манкунианцев как минимум до конца сезона. Он имеет опыт выступлений в АПЛ, так как ранее защищал цвета Уотфорда.

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Одион Игало Одион Игало
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