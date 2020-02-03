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Новачок Манчестер Юнайтед Ігало витратив 1 млн фунтів стерлінгів на будівництво дитячого будинку на батьківщині

10:02 62 Читать на русском
Новачок Манчестер Юнайтед Ігало витратив 1 млн фунтів стерлінгів на будівництво дитячого будинку на батьківщині
Одіон Ігало / Фото з відкритих джерел

Новоспечений нападник манкуніанці Одіон Ігало викликає захоплення не лише грою на футбольному полі, але й благодійними вчинками поза ним.

Нігерійський форвард Манчестер Юнайтед Одіон Ігало, який лише кілька днів тому перейшов до табору "червоних дияволів" з китайського Шанхай Шеньхуа зізнався, що виділив близько 1 млн фунтів стерлінгів на будівництво дитячого будинку на батьківщині. Окрім того, 30-річний футболіст розповів, що вже багато років допомагає незаможним сім’ям та вдовам, пам’ятаючи, що свого часу також був дуже бідним.

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"Я мрію вплинути на життя інших людей, і це один з кроків у правильному напрямку. Сподіваюся, що життя буде позитивно змінюватися, цілі і завдання дитячого будинку будуть повністю досягнуті, а діти будуть успішні в житті.

Моя сім'я для мене завжди на першому місці. Щомісяця я відправляю їм гроші, але також відправляю пожертвування менш привілейованим, тому що я сам був бідним. Я жертвую гроші дітям, у школи і допомагаю 45 вдовам. Я намагаюсь створити благодійну організацію, щоб щось повернути. Я знаю, що означає не мати нічого", – цитує Ігало Daily Mirror.

Нагадаємо, що в останній день зимового трансферного вікна МЮ оформив оренду Ігало з китайського Шанхай Шеньхуа. Форвард гратиме за манкуніанців як мінімум до кінця сезону. Він має досвід виступів в АПЛ, оскільки раніше захищав кольори Уотфорда. Ринкова трансферна вартість нападника складає 6,5 млн євро.

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Теги
Англія Шанхай Шеньхуа Шанхай Шеньхуа Одіон Ігало Одіон Ігало Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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