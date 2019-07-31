Новичок Карпат Кириленко: Жаль, что сорвался трансфер в ПСВ, но и в УПЛ можно развиваться

Нападающий Карпат Кирилл Кириленко, который накануне официально стал игроком "львов", мог продолжить карьеру в ПСВ.

"Молодой футболист всегда должен стремиться к чему-то большему и лучшему, стараться идти на повышение. Считаю, что Карпаты являются как раз таким повышением для меня. Важным является тот факт, что Украину считаю своей второй родиной. Хотя я родился в Беларуси, однако все мои родственники из Украины.

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УПЛ – это сильный чемпионат со многими классными командами, здесь можно расти не только молодому футболисту, но и игроку в зрелом возрасте. У меня были варианты в Испании, Чехии, однако без особой конкретики. Я с юных лет ездил в Германию и другие страны, наверное, с 12-ти лет. Прежде всего это способствовало в изучении английского языка – владею им на хорошем уровне.

Пребывание в структуре ПСВ – самый счастливый момент в моей жизни. Чувствовал, что я нужен этому клубу. Очень приятно, что такой великий человек как ван Нистелрой общался со мной, подсказывал – это очень ценные вещи. Я даже чемоданы упаковал и готовился к переезду в Эйндховен. Жаль, что трансфер не состоялся из-нидерландского законодательства и определенных финансовых моментов.

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Мой отец всю жизнь болеет за Динамо, поэтому я также симпатизирую этой команде. К тому же, Артем Милевский был для меня одним из самых любимых футболистов, когда выступал в Киеве. Если попаду в заявку и выйду на поле против киевлян – это будет особенный день. Он будет таким еще и потому, что я дебютирую в футболке Карпат", – цитирует Кириленко официальный сайт Карпат.

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