"Дебіл, який дратує усіх": Кононов має величезні проблеми у Спартаку – екс-наставнику Карпат погрожують розправою

"Футбол 24" – про лайно, у яке вляпався "почесний громадянин Львова", працюючи з московським Спартаком.

Зчавлене горло, болючі гримаси, приреченість в очах. Ляпас від новачка РПЛ – Тамбова – у третьому турі чемпіонату прибив і без того обнулену репутацію колись успішного тренера.

Для росіянина Кононова, якого дехто помилково вважає білорусом, останній тиждень видався просто пекельним. Усе почалося із відвідин Спартаком могили Федора Черенкова, легенди клубу, якому 25 липня виповнилося б 60 років. Олег Георгійович виступив із короткою промовою: "Вітаю Федора із 60-річчям! Всіх його друзів, всіх уболівальників Спартака". А підсумував промовистим: "З Днем народження!" Черенков, нагадаємо, помер майже 5 років тому.

Можливо, цей фейл і пройшов би повз широку увагу, якби масла у вогонь не підлив Ігор Шалімов, екс-наставник Краснодара, який очолив цей клуб якраз після відставки Кононова.

"Звичайно, потужно – привітати Черенкова з Днем народження і ювілеєм. Чого Спартак хоче домогтися з цим дебілом? – запалив Шалімов в Instagram. – Дебіл – той, хто робить вигляд. Ходити на кладовище і вітати з ювілеєм Черенкова – найвищий ступінь дебілізму. Він помер, і нехай земля йому буде пухом. Кононов? Коли людина померла, земля їй пухом і вічна пам'ять, а не з Днем народження. Тому і дебіл".

Після такого публічного приниження Кононов приїжджає у Саранськ і отримує 0:2 від господарів поля. Причому, Спартак програв абсолютно заслужено, по грі, а торсида москвичів ще у розпал другого тайму влаштувала акцію протесту проти Кононова, підвісивши на секторі кілька піджаків. Натяк зрозумілий – Олег Георгійович давно здобув реноме найстильнішого тренера Росії. Його так і називають – "Піджак". Саркастично, звісно ж.

Зневагу до Кононова спровокував не лише конкретний провал у матчі з Тамбовом. Просто тренер не впорався із амбітними завданнями "народного клубу". Спартак він очолив у листопаді 2018-го, маючи достатній період, щоб упродовж зимових зборів внести слушні корективи у гру команди, яку ставив його попередник – Массімо Каррера.

Але весною цього року Кононов дуже швидко здувся у Кубку Росії. Спартак поступився Уралу (1:1, 0:1) вже у чвертьфіналі. А в чемпіонаті так і не зумів втрутитися у боротьбу бодай за "бронзу". "М'ясні" фінішували лише п’ятими, відставши від чемпіона Зеніта на 15 очок і пропустивши перед себе Локомотив, Краснодар та ЦСКА. Очевидними були проблеми з атакою – лише 36 голів у 30 матчах.

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Відбулися літні збори, але у грі Спартака нічого не змінилося. У першому турі нового сезону "червоно-білі" лише на 90+3-ій хвилині дотиснули новачка – Сочі (1:0). Легальність переможного голу викликала багато запитань. Наступна гра – проти Ростова – і втрачена перемога на 90+1-ій (2:2). Зрештою, фіаско у Тамбові. Після трьох турів Спартак – лише десятий у турнірній таблиці.

"Що робити Спартаку? Навіть по телевізору було чутно, що треба робити. Стадіон все сказав, – переконаний актор Михайло Єфремов, відомий своєю любов'ю до "м’ясних” і зневагою до Путіна. – Чи є варіанти, крім відставки Кононова? Ніколи не ратував "за" або "проти" тренерів чи керівництва. Але хлопці сьогодні були незлі. Може, це Кононов незлий, хоча сьогодні він там щось пищав. Можна сказати, що команда на стадії перебудови, але Кононов дратує всіх уболівальників. Відставка чи не відставка, але народ кричав, не мовчав. А я завжди з народом".

На спартаківських форумах тренера тролять і парафінять, як уміють. Дехто закликає до радикальніших дій. Мовляв, гайда на клубну базу – порозмовляти з Кононовим "по душах".

"Що можу відповісти фанатам, які закликають до відставки? Та нічого їм не збираюся відповідати", – відрубав Кононов у коментарі для "Матч ТВ". Така різка відповідь лише підвищує градус кипіння.

За інформацією безпосередньо з клубу, наразі тренер може спати спокійно. Начебто керівництво Спартака пов'язує непереконливу гру команди з незадовільною кадровою комплектацією. Мовляв, прикупимо Йордана Ларсона, Гуса Тіла та Андре Шюррле – і справи одразу підуть на краще.

Найближчими суперниками Спартака стануть московське Динамо (дербі у чемпіонаті) і швейцарський Тун (3-ій кваліфікаційний раунд Ліги Європи). А ці команди, як мінімум, не слабші від Тамбова.

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