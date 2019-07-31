Новачок Карпат Кириленко: Шкода, що зірвався трансфер у ПСВ, але і в УПЛ можна розвиватися

Нападник Карпат Кирило Кириленко, який напередодні офіційно став гравцем "левів", міг продовжити кар'єру у ПСВ.

"Молодий футболіст завжди повинен прагнути до чогось більшого і кращого, намагатися йти на підвищення. Вважаю, що Карпати є якраз таким підвищенням для мене. Важливим є той факт, що Україну вважаю своєю другою Батьківщиною. Хоч я народився у Білорусі, проте всі мої родичі з України.

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УПЛ – це сильний чемпіонат з багатьма класними командами, тут можна зростати не лише молодому футболісту, а й гравцю у зрілому віці. У мене були варіанти в Іспанії, Чехії, проте без особливої конкретики. Я з юних років їздив у Німеччину та інші країни, мабуть з 12-ти років. Насамперед це посприяло у вивченні англійської мови – володію нею на хорошому рівні.

Перебування у структурі ПСВ – найщасливіший момент у моєму житті. Відчував, що я потрібен цьому клубу. Дуже приємно, що така велика людина як ван Ністелрой спілкувалася зі мною, підказувала – це дуже цінні речі. Я вже навіть валізи спакував і готувався до переїзду в Ейндховен. Прикро, що трансфер не відбувся через нідерландське законодавство і певні фінансові моменти.

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Мій батько усе життя вболіває за Динамо, тому я також симпатизую цій команді. До того ж, Артем Мілевський був для мене одним з найбільш улюблених футболістів, коли виступав у Києві. Якщо потраплю в заявку і вийду на поле проти киян – це буде особливий день. Він буде таким ще й тому, що я дебютую у футболці Карпат", – цитує Кириленка офіційний сайт Карпат.

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