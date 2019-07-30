Карпаты подписали двух легионеров

Львовский клуб продолжает усиливаться перед стартом в УПЛ 2019/20.

Львовяне на официальном сайте объявили о подписании атакующего полузащитника Фране Войковица.

Карпаты выйдут из единого телепула и подпишут контракт с "2+2", – СМИ

Соглашение хорвата с новым клубом рассчитано на два года. Полузащитник воспитывался в акадамии Хайдука, за который и дебютировал на профессиональном уровне. После хорватского гранда 22-летний Войковиц выступал за Цибалию и Рудеш.

Еще одним подписанием Карпат стал белорусский форвард Кирилл Кириленко. Его соглашение с "львами" рассчитано на три года, нападающий будет выступать под номером 95. Последней командой 18-летнего игрока был БАТЭ-2, его рыночная цена за Transfermarkt – 100 тысяч евро.

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Напомним, уже завтра, 31 июля, Карпаты стартуют в УПЛ домашним поединком против киевского Динамо.