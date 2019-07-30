Карпаты выйдут из единого телепула и подпишут контракт с "2+2", – СМИ

История с показом матчей УПЛ 2019/20 получает все новые сюжетные линии.

Карпаты готовы выйти из единого телепула и подписать контракт с "2+2", утверждает Татотаке на официальной странице в Фейсбуке.

Динамо, Заря, Десна и СК Днепр-1 получили письма от УПЛ с просьбой поддержать телепул – отказ принесет немалые убытки

Подобное решение львовян станет определенной неожиданностью, поскольку недавно они сами голосовали за единый телепул и подписания соглашения с телеканалами "Футбол". Если Карпаты все же изменят свое решение, то возникнет очевидная проблема – предварительное голосование может стать нелегитимным – всего 7 голосов при 8 необходимых (2/3 участников УПЛ). Соответственно, единый пул и продажа медиаправ каналам "Футбол" может быть вновь сорвана.

"Клубы не могут продавать права на показ матчей другим телеканалам", – Гримм рассказал о борьбе за единый телепул УПЛ

Напомним, уже завтра, 31 июля, Карпаты стартуют в УПЛ домашним поединком против киевского Динамо.