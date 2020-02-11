Новичок Карпат Каниболоцкий поделился ожиданиями от нового этапа в карьере

Новоиспеченный голкипер Карпат Антон Каниболоцкий высказался по поводу своего трансфера во львовскую команду.

"Я давно не играл в украинском чемпионате – дома всегда приятно выступать. Постоянно следил за УПЛ, поэтому нахожусь в курсе событий. Я неоднократно играл против Карпат, особенно непросто было противостоять им во Львове. В памяти остались только положительные воспоминания. Теперь приложу все усилия, чтобы помочь львовской команде. Здесь отличный коллектив, хорошие ребята, никаких проблем с адаптацией не возникает. Например, Олега Кудрика еще по Шахтеру знал. Конкуренция – это нормальное явление, все хотят играть, но решает только тренер.

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У меня была пауза в выступлениях, я пропустил определенный период. Хотя в матче против узбекского Металлурга не испытывал проблем. Первоочередная задача – набрать оптимальные кондиции. Нужно немного времени, чтобы почувствовать игровой тонус, хотя это произойдет довольно быстро. Когда я получил предложение от Карпат – долго не думал. Сейчас перед нами стоит непростая задача, но мы постараемся сделать все зависящее от нас, чтобы улучшить турнирное положение и, как минимум, остаться в Премьер-лиге. Есть еще достаточно времени, проводим интенсивные тренировки и хорошие спарринги.

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У нас много молодых ребят в коллективе, получается так, что я буду одним из старейших. Время летит быстро, мне уже 31. Статус ветерана? Смогу подсказать партнерам, покричать немного. Как по мне, в команде должен быть возрастной баланс. Думаю, у нас с этим порядок", – цитирует Каниболоцкого официальный сайт клуба.

Напомним, экс-голкипер Шахтера и Днепра перешел в Карпаты как свободный агент и будет выступать за "зелено-белых" минимум до конца сезона.

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